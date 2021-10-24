В Байкальске открыли новый мост через реку Солзан. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Новый мост через реку Солзан открыли в Байкальске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Напомним, мост через реку Солзан смыло паводком в 2019 году. Сегодня была открыта новая переправа. Ее протяженность больше ста метров, ширина – восемь. Там есть велосипедные и пешеходные дорожки, установлено освещение. На это ушло 300 миллионов рублей.

- Благоустройство вокруг моста будем продолжать, появятся зоны отдыха для горожан и туристов. Это место может стать новой городской достопримечательностью, - уверяют в региональном правительстве.

Чтобы в дальнейшем исключить угрозу разрушения во время паводков, русло реки спрямили и углубили, а проходившие ранее в этом месте коммуникации перенесли на соседний вантовый мост.

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