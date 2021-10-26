До +14 потеплеет в Иркутске 26 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 26 октября решила еще разок побаловать горожан. В столице Приангарья, по данным сотрудников Иркутского Гидрометцентра, сегодня будет до +12…+14.

- В городе сегодня переменная облачность, без осадков, - уточняют метеорологи. – Дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, нормальное, составляет 725 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 26 октября ожидается с осадками – дождь, мокрый снег и снег.

Метеорологи предупреждают о снеге и усилении ветра в западных, северных и верхнеленских районах до 15-20 м/с. В остальных территориях скорость воздушных потоков составит 5-10 м/с. Днем столбики уличных термометров по Приангарью покажут +7…+12, но если небо закроют облака выше +4 ждать не придется, а то и вовсе температурные показатели будут отрицательными, до -1.

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