Работникам госучреждений в Иркутской области дадут 2 выходных за вакцинацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области вводятся дополнительные меры стимулирования вакцинации. Так, два дополнительных выходных смогут получить работники госучреждений, а также и все госслужащие, которые пройдут иммунизацию от COVID-19 во время нерабочих дней, 30 октября по 7 ноября. Распоряжение об этом подписал глава региона Игорь Кобзев.

- Выходные дни будут предоставляться в любое время по письменному заявлению сотрудника при предъявлении справки о вакцинации (ревакцинации) от новой коронавирусной инфекции, - уточняет пресс-служба правительства Иркутской области.

Поддержать таким образом тех, кто собрался сделать прививку, предложено и руководителям местных администраций и предприятий. Напомним, что государственные и муниципальные служащие, педагоги, работники промышленности, энергетики, ЖКХ, сферы обслуживания вошли в список тех, кто должен пройти обязательную вакцинацию. Переносится препарат по разному, зато защищает от тяжелого течения инфекции.