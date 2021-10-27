Дольщики попали в зону риска из-за ограничений приаэродромной территории в Иркутске.

- Уже год надеемся на чудо, а его не произошло, - сказал вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников, говоря о ситуации с седьмой подзоной приаэродромной территории Международного аэропорта «Иркутск». Напомним, в 2021 году она была поставлена на кадастр и с того момента там нельзя строить жилые дома, детсады, школы… в результате застройщики рискуют не ввести здания, а дольщики не получить ключи от долгожданных квартир. Час «икс» на подходе, в Думе Иркутска на депутатских слушаниях обсудили проблему.

Заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Светлана Свиркина сообщила, что сложности могут возникнуть у тех компаний, разрешения на строительство которым выданы после 1 января 2020 года, при этом возвести дома и получить документы на ввод они должны до 2024 года.

- Таких объектов, у которых сегодня есть риск в отказе ввода, одиннадцать, - рассказала Светлана Свиркина. – Всего же до конца этого года планируется построить 97,8 тыс. квадратных метров в границах седьмой подзоны - в разных районах города. Важно, что речь идет в основном о жилых домах, чуть более тысячи человек заключили договоры долевого участия. Кроме того, попадают под ограничения социальные объекты, в том числе те, что строятся по национальным проектам, например, детский сад в Лесном.

- Дольщики, конечно, обманутыми не станут, - добавила Свиркина. - Больше в этой ситуации страдают застройщики, потому что компании берут кредиты.

- Сейчас аэропорт ведет корректировку седьмой подзоны в соответствии с разработанной методикой. Ориентировочно она будет окончена в ноябре, - сообщил помощник Байкало-Ангарского транспортного прокурора Алексей Солнцев.

Начальник отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания населения Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Денис Золотаев добавил:

- Существует правовая коллизия между санитарными правилами и методическими рекомендациями.

Разъяснения депутатам также дал заместитель гендиректора по корпоративному управлению и кадровой политике Международного Аэропорта Иркутск Петр Беликов.

- После того, как были внесены изменения в законодательство относительно подхода к замеру авиационного шума, мы подготовили проект, но получили отказ, - прокомментировал он. – Затем вступили в силу методические рекомендации, и это еще больше усложнило процесс. Я согласен с тем, что необходимо устранить вопросы несогласованности в документах. Мы написали письмо в Роспотребнадзор, ждем ответ…

- Ситуация критическая, потому как к концу года появятся объекты, которые не могут быть введены в эксплуатацию, - снова вернулся к наболевшему Дмитрий Ружников. - Но есть предложения по решению этой проблемы и мы их сегодня рассматриваем. Часть из них лежит в юридической плоскости и связана с изменением в законодательстве, методике, санитарных правилах и здесь ведется работа на уровне федерации. Кроме того, рассматривается механизм обращения в суды.