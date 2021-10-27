Минобр рассказал, сколько детей болеет COVID -19 в Иркутской области.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области нет школ, закрытых на карантин по COVID-19.А если в классе кто-то заболел коронавирусом? Выход подсказал опыт работы во время жестких ограничений. И сегодня на дистанционной форме обучаются 6632 учащихся из 127 учебных заведений, которые были в контакте с заразившимися. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
По этому же пути пошли в колледжах и вузах. Среди тех, кто получает среднее специальное образование, на удаленке обучаются 895 студентов, и примерно столько же таких и среди будущих бакалавров -989.
- Таким образом, в 266 образовательных организациях обучение частично ведется в дистанционной форме, - уточняют в пресс-службе.
Этот вариант удобен для всех. К сожалению, в детских садах его применить невозможно, поэтому здесь, при росте заболеваемости, одно решение - карантин. Именно по этой причине закрыты два детских сада в Качугском и Нижнеилимском районах. А еще в 78 не работают 107 групп, и полторы тысячи малышей пока сидят дома с мамами.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Больны коронавирусом
В школах
269 учащихся, 45 учителей.
В вузах и колледжах
173 студента и 11 преподавателей