Минобр рассказал, сколько детей болеет COVID -19 в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области нет школ, закрытых на карантин по COVID-19.А если в классе кто-то заболел коронавирусом? Выход подсказал опыт работы во время жестких ограничений. И сегодня на дистанционной форме обучаются 6632 учащихся из 127 учебных заведений, которые были в контакте с заразившимися. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

По этому же пути пошли в колледжах и вузах. Среди тех, кто получает среднее специальное образование, на удаленке обучаются 895 студентов, и примерно столько же таких и среди будущих бакалавров -989.

- Таким образом, в 266 образовательных организациях обучение частично ведется в дистанционной форме, - уточняют в пресс-службе.

Этот вариант удобен для всех. К сожалению, в детских садах его применить невозможно, поэтому здесь, при росте заболеваемости, одно решение - карантин. Именно по этой причине закрыты два детских сада в Качугском и Нижнеилимском районах. А еще в 78 не работают 107 групп, и полторы тысячи малышей пока сидят дома с мамами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Больны коронавирусом

В школах

269 учащихся, 45 учителей.

В вузах и колледжах

173 студента и 11 преподавателей