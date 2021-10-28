В Иркутске 28 октября похолодает до +6 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Иркутске 28 октября ожидается гораздо холоднее, чем все предыдущие будние дни. В городе днем сегодня воздух прогреется всего лишь до +4…+6 градусов. Плюсом к похолоданию в областном центре пройдет дождь с мокрым снегом. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске в четверг переменная облачность, осадки ожидаются во второй половине дня – вечером, - уточняют метеорологи. – Ветер в столице Приангарья дует с северо-запада, его скорость 5-10 м/с.

Атмосферное давление, по данным Яндекса, в норме – 728 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 28 октября еще холоднее, чем в Иркутске. Днем по области сегодня всего +1…+6, а местами столбики уличных термометров и вовсе опустятся до -1…-6 градусов. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. В целом по территории региона дует также северо-западный ветер 5-10 м/с с порывами до 14 м/с, а вот в северных районах скорость воздушных потоков может достигать 15-20 м/с, при этом там также синоптики обещают осадки - мокрый снег и снег.

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