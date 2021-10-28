1,5 миллиона рублей алиментов выплатил иркутянин, чтобы продолжить ездить за рулем
Фото: Виктор Гусейнов
Житель Иркутска оплатил долг по алиментам в размере 1.5 миллиона рублей после применения к нему принудительных мер. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.
Добровольно выплатить задолженность иркутянин отказался, тогда приставы предупредили его о возможных последствиях, рассказали, что могут ограничить мужчину в специальном праве – управлении транспортными средствами, а после сделали это. Так как сибиряк планировал устроиться на работу водителем, перевозить грузы, данная мера была для него совсем некстати.
- Должник изыскал денежные средства и оплатил задолженность, - рассказала заместитель начальника отделения Жанна Скобцова.
После того, как родитель выйдет на работу, алименты будут удерживаться из его зарплаты.
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