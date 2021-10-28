Количество вызовов "Скорой помощи" в Иркутской области выросло на 74%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутской области атакует одновременно с ОРВИ. Жителям региона все чаще требуется "Скорая помощь", количество вызовов бригад в области выросло на 74%. Об этом на Депутатском штабе рассказала заместитель министра здравоохранения региона Анна Данилова.

-Количество вызовов "Скорой помощи" в Иркутской области выросло на 74%, - отметила Анна Данилова. -Больше всего - в Ангарске, с 41 до 102 в сутки, на 148% . В среднем за 24 часа фиксируем 775 вызовов. Помощь пациентам оказывают 189 бригад, больше всего их, конечно, приходится на Иркутск.

В "топ" по росту звонков на "Скорую", кроме Ангарска, вошли Куйтун - увеличение на 144%, Братск - на 140, 3%, Черемхово - на 135%. В Иркутске зафиксирован рост количества вызовов на 58%, со 111 до 175.