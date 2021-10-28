Дежурные группы в детсадах Иркутска будут работать с 1 по 3 ноября. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 1 по 3 ноября в детских садах Иркутска будут работать дежурные группы. Об этом сообщает департамент образования администрации города.

– В соответствии с рекомендациями министерства образования региона администрацией Иркутска принято решение об организации дежурных групп с 1 по 3 ноября во всех детских садах города, - отметил начальник департамента Олег Ивкин. -Дни с 4 по 7 ноября, согласно календарю, являются праздничными и выходными, поэтому в это время учреждения будут закрыты, – рассказал начальник департамента Олег Ивкин.

Если вы выходите на службу во время нерабочих дней с 1 по 3 ноября, а дошкольника не с кем оставить, то надо сообщить об этом. так как дежурные группы формируют по потребностям. А вот что касается остальных дней, то тут родителям придется решать проблему самостоятельно.

Сейчас в Иркутске работает 133 детских сада. Их посещают более 40 тысяч детей.