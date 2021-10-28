В ковидных госпиталях Иркутской области работают более 500 врачей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Растет число больных коронавирусом. Им должна оказываться и амбулаторная, и стационарная помощь. О том, сколько врачей и медсестер заняты лечением пациентов с COVID-19 в регионе, рассказала на Депутатском штабе в ЗС заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

-Основную помощь пациентам с коронавирусной инфекцией оказываем на амбулаторном этапе, - рассказала Анна Данилова. - Открыты 17 амбулаторно-ковидных центров. В Иркутске их число выросло на 2 - под эти цели перепрофилированы 4 и 11 поликлиники города.

На борьбе с ковидом занято огромное количество медиков - 559 врачей и более 1500 медсестер работает в инфекционных стационарах. К этой работе привлечены также 246 участковых терапевтов. Помогают преподаватели и студенты ИГМУ - 113 из них работают в качестве врачей, медсестер и санитаров. Более того, по 78 студентов, сменяясь каждые две недели, проходят практику в больницах Иркутска. Ординаторы ИГМАПО беседуют с больными по телефону, контролируя их состояние.