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Здоровье28 октября 2021 11:26

Минздрав сообщил, сколько жителей Иркутской области заболевают после прививки от COVID

Около 20 тысяч жителей Иркутской области переболели COVID после вакцинации
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Минздрав сообщил, сколько жителей Иркутской области заболевают после прививки от COVID.

Минздрав сообщил, сколько жителей Иркутской области заболевают после прививки от COVID.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сколько жителей Иркутской области заболели коронавирусом, несмотря на вакцинацию? На всех прямых эфирах представители здравоохранения региона соглашаются, что такие люди есть. Хотя бы потому, что изначально среди нас с вами есть невосприимчивые к прививкам. Таких людей немного, но они есть. Кто-то заражается после введения первого компонента, не соблюдая правил предосторожности. Кто-то - и после второго. На заседании Депутатского штаба в Заксобрании Иркутской области представители Минздрава и Роспотребнадзора региона озвучили цифры.

- Около 1, 6% вакцинированных все же заражается коронавирусом, - говорит заместитель министра здравоохранения Анна Данилова. - Так по всей стране. В нашем регионе таких около 20 тысяч человек, то есть примерно столько же. Они заразились либо сразу после того, как сделали прививку первым компонентом, будучи уже в инкубационном периоде болезни, либо в промежутке, не соблюдая режим, либо пройдя иммунизацию полностью.

- Из тех, кто попал на лечение в стационары, 1, 5% прошли иммунизацию, - добавила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицина. -Но, отметим, это очень немного, ведь в госпиталях лечится 4 тысячи человек . При этом очень важен тот момент, что привитые болеют относительно легко и практически не доходят до реанимации. Кроме того, в эту волну коронавируса большинство переносят заражение относительно легко, как ОРВИ, таких 90%. Это говорит о том, что иммунная прослойка, появившаяся в результате вакцинации, уже срабатывает.

Врачи уверены - если прививку сделает 80% населения, это может остановить распространение вируса и вернуться к обычной жизни.