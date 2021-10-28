Минздрав сообщил, сколько жителей Иркутской области заболевают после прививки от COVID. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сколько жителей Иркутской области заболели коронавирусом, несмотря на вакцинацию? На всех прямых эфирах представители здравоохранения региона соглашаются, что такие люди есть. Хотя бы потому, что изначально среди нас с вами есть невосприимчивые к прививкам. Таких людей немного, но они есть. Кто-то заражается после введения первого компонента, не соблюдая правил предосторожности. Кто-то - и после второго. На заседании Депутатского штаба в Заксобрании Иркутской области представители Минздрава и Роспотребнадзора региона озвучили цифры.

- Около 1, 6% вакцинированных все же заражается коронавирусом, - говорит заместитель министра здравоохранения Анна Данилова. - Так по всей стране. В нашем регионе таких около 20 тысяч человек, то есть примерно столько же. Они заразились либо сразу после того, как сделали прививку первым компонентом, будучи уже в инкубационном периоде болезни, либо в промежутке, не соблюдая режим, либо пройдя иммунизацию полностью.

- Из тех, кто попал на лечение в стационары, 1, 5% прошли иммунизацию, - добавила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицина. -Но, отметим, это очень немного, ведь в госпиталях лечится 4 тысячи человек . При этом очень важен тот момент, что привитые болеют относительно легко и практически не доходят до реанимации. Кроме того, в эту волну коронавируса большинство переносят заражение относительно легко, как ОРВИ, таких 90%. Это говорит о том, что иммунная прослойка, появившаяся в результате вакцинации, уже срабатывает.

Врачи уверены - если прививку сделает 80% населения, это может остановить распространение вируса и вернуться к обычной жизни.