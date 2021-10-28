35% жителей Иркутской области уже прошли перепись

Около 35% жителей Иркутской области приняли участие во Всероссийской переписи населения.

35% жителей Приангарья прошли перепись. Иркутская область по темпам проведения мероприятия находится на 9 месте среди регионов Сибири и на 60-м в России. Об этом сообщила руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики Ирина Иванова на заседании депутатского штаба в Заксобрании.

- 21% жителей ответили на вопросы на сайте gosuslugi.ru и 79% сообщили информацию переписчикам, - сказала Ирина Иванова. – Напомню, что на Госуслугах зарегистрировано 70% жителей области, их стандартной учетной записи достаточно для дистанционного участия в переписи. Можно подать сведения обо всех членах семьи.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Принять в ней участие можно через Госуслуги, или прийти на стационарные участки, в МФЦ. Мобильные бригады выезжают также на предприятия.

Все интервьюеры соблюдают меры безопасности. Им каждый день измеряют температуру, выдают защитные маски и перчатки, каждую неделю делают ПЦР-тесты на коронавирус.

Спикер регионального парламента Александр Ведерников призвал жителей принять участие в переписи населения, в том числе, в электронном виде.