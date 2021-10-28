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Общество28 октября 2021 12:57

Спикер ЗС Александр Ведерников предложил выделить для пожилых заболевших COVID-19 отдельную горячую линию

В областном парламенте обсудили ситуацию с коронавирусом
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Уделить особое внимание оказанию медпомощи пожилым, больным коронавирусом, предложил Александр Ведерников.

Уделить особое внимание оказанию медпомощи пожилым, больным коронавирусом, предложил Александр Ведерников.

Взять на контроль оказание медпомощи пожилым пациентам с коронавирусом призвал спикер Заксобрания Иркутской области Александр Ведерников. В частности для них надо организовать отдельную горячую линию. Об этом было заявлено на заседании Депутатского штаба по предупреждению распространения COVID-19 при ЗС.

- В этой возрастной категории больше всего смертельных случаев. Поэтому их обращения должны быть на особом контроле, - сказал Александр Ведерников. – В целом стоит усовершенствовать работу кол-центра, чтобы максимально разгрузить поликлиники.

Депутаты перед заседанием посетили кол-центр Единого центра по коронавирусу. Звонки там принимаются круглосуточно, без выходных, их число растет. Чаще всего люди спрашивают о вакцинации, медотводах или если не могут дозвониться до поликлиник или сокрой помощи.

Сейчас на лечении в Иркутской области находятся 14 тысяч пациентов с коронавирусом, 4600 человек госпитализированы. 11% коек свободно, в крупных городах - 7%. 40,9% населения привиты первым компонентом, полностью вакцинированы от ковида 32,3%. Среди всех заболевших коронавирусом процент вакцинированных в Иркутской области составляет 1,6. Привитые, как отмечают врачи, переносят болезнь в легкой форме, не попадают в реанимацию.