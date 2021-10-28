СК:Председатель КУМИ Ангарска задержан по подозрению в мошенничестве. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Громкое задержание в Ангарске. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации округа подозревается в мошенничестве. Причем в особо крупном размере, совершенного группой. Дело возбуждено по материалам ФСБ. Об этом сообщает СК России по Иркутской области.

- По версии следствия, с 2015-2016 гг. в КУМИ реализуется мошенническая схема с участием сотрудников комитета, направленная на противоправный переход права собственности имущества, принадлежащего муниципалитету, в интересах третьих лиц, - отмечает пресс-служба СК. -Установлено, что председатель КУМИ был полностью осведомлен о существующей схеме, однако не предпринял никаких действий, направленных на пресечение преступления, а наоборот вступил в преступный сговор, оказывая содействие в совершении мошенничества.

28 октября в КУМИ Ангарска прошли обыски, изъяты документы. Проводили их следователи СК совместно с сотрудниками Управления ФСБ при поддержке ОМОНа. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом задержан. Идет следствие, которое должно установить всех причастных к этому делу.