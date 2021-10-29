До +7 градусов ожидается в Иркутске 29 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 29 октября ожидается с небольшой облачностью. Об этом говорят синоптики Иркутского Гидрометцентра.

- В Иркутске в пятницу без осадков, ветер дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с, - отмечают метеорологи. – Днем воздух прогреется до +5…+7 градусов.

Атмосферное давление в городе, по данным Яндекса, высокое – составляет 733 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 29 октября принесет слабый снег. Осадки пройдут местами. В Приангарье порывы ветра будут достигать 13 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут до +2…+7, но если небо закроют облака, то температурные показатели опустятся ниже нуля, синоптики обещают -2…-7.

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