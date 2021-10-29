16 контейнерных площадок обустроят в Октябрьском округе Иркутска Фото: Иван ВИСЛОВ

В Октябрьском округе Иркутска установят 16 контейнерных площадок, еще 11 обновят до середины декабря текущего года, на них будет располагаться по 5-6 контейнеров. Во время работ старые конструкции демонтируют, обустроят новые и возведут бетонное ограждение с отсеком для сбора крупногабаритного мусора. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска со ссылкой на комитет по управлению округом.

- Контейнерные площадки, которые нуждаются в ремонте, определяют в ходе регулярного мониторинга территории, а также на основании обращений жителей, - рассказали в пресс-службе администрации.

Иркутян просят сообщать в комитет по управлению Октябрьским округом администрации Иркутска адреса, где необходим ремонт контейнерных площадок.

Ремонт уже выполнили на улицах: Карла Либкнехта, 245, 4-я Советская, 100, Коммунистическая, 60, Дальневосточная, 57а и Бульваре Гагарина, 6а. В ближайших планах работы проведут на улицах Байкальская, 157А и 234, Карла Либкнехта, 216, Красных Мадьяр, 128, Ширямова, 5, Александра Невского, 62, Депутатская, 49А, Пискунова, 44, Советская, 186, Трудовая, 129 и на проспекте Маршала Жукова, 52.