В ДТП в Братске в загоревшемся «Тойота Креста» погибли два человека. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах трагического ДТП. 29 октября около 23:00 в районе Центральный столкнулись «Тойота Креста» и «Тойота Рав4». От удара автомобиль «Тойота Креста» загорелся, а находившиеся в нем водитель и пассажир погибли. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

-Получила травмы и госпитализирована семейная пара - 45-летний мужчина- водитель и 47-летняя женщина-пассажир паркетника, - уточняют в ведомстве.

Выяснилось, что погибшему в ДТП автомобилисту было 36 лет, и год назад его лишали водительских прав за отказ от медосвидетельствования. Кто был его пассажиром, сейчас выясняют. Задача сотрудников ГИБДД Братска - установить все обстоятельства этой трагедии и того, что к ней привело. Сейчас проводится проверка.