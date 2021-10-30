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Происшествия30 октября 2021 13:40

15-летний подросток угнал "Nissan Exert" у матери и сбил школьницу под Иркутском

Ее доставили в больницу
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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15-летний подросток из-под Иркутска угнал "Nissan Exert" у матери и сбил школьницу.

15-летний подросток из-под Иркутска угнал "Nissan Exert" у матери и сбил школьницу.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Под Иркутском произошло ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка. Сбил ее ровесник, который взял машину у своей мамы "покататься". О подробностях случившегося рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Предварительно инспекторы ГИБДД установили, что вечером 29 октября в селе Хомутово под Иркутском 15-летний водитель, управляя автомобилем "Nissan Exert" наехал на 16- летнюю девочку, которая стояла на обочине, - уточняют в ведомстве. - В результате дорожно-транспортного происшествия школьница доставлена в больницу.

К счастью, девушка жива. Медикам предстоит борьба за ее здоровье. Сам 15-летний парень рассказал, что машину взял без спроса у своей матери и решил прокатиться. Полицейские в который раз просят родителей не оставлять ключи от машин так, чтобы их могли взять дети.

Прокуратура Иркутского района в связи с этим случаем проводит проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений несовершеннолетних.

Подросток угнал у матери машину и сбил школьницу под Иркутском
Видео: ГУ МВД по Иркутской области