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Здоровье31 октября 2021 4:38

В день от коронавируса стали прививаться в 5-6 раз больше жителей Иркутской области

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Андрей Бунев
Любовь АРБАТСКАЯ
Любовь АРБАТСКАЯ
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В день от коронавируса стали прививаться в 5-6 раз больше жителей Иркутской области

В день от коронавируса стали прививаться в 5-6 раз больше жителей Иркутской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В день в Приангарье стали прививаться от коронавируса в пять-шесть раз больше людей, чем еще три недели назад. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Андрей Бунев.

- Вице-губернатор считает, что если темпы вакцинации останутся на таком же уровне, то через несколько месяцев на территории области будет достигнут коллективный иммунитет, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

По данным оперштаба на 30 октября, первым компонентом вакцинированы более 760 тысяч жителей Приангарья, двумя компонентами - свыше 589 тысяч. Для формирования коллективного иммунитета требуется, чтобы были привиты 1,4 миллиона сибиряков.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Иркутской области, как и во всей стране, объявлены нерабочие дни. Общественный транспорт, торговые центры и общепит будут проверять на соблюдение ограничений.