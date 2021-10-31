В день от коронавируса стали прививаться в 5-6 раз больше жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В день в Приангарье стали прививаться от коронавируса в пять-шесть раз больше людей, чем еще три недели назад. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Андрей Бунев.

- Вице-губернатор считает, что если темпы вакцинации останутся на таком же уровне, то через несколько месяцев на территории области будет достигнут коллективный иммунитет, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

По данным оперштаба на 30 октября, первым компонентом вакцинированы более 760 тысяч жителей Приангарья, двумя компонентами - свыше 589 тысяч. Для формирования коллективного иммунитета требуется, чтобы были привиты 1,4 миллиона сибиряков.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Иркутской области, как и во всей стране, объявлены нерабочие дни. Общественный транспорт, торговые центры и общепит будут проверять на соблюдение ограничений.