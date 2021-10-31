Отец четверых детей из Усть-Илимска угрожал убить фельдшера "скорой" и получил условный срок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усть-Илимске 34-летний отец четверых детей получил условный срок за то, что угрожал убийством фельдшеру скорой помощи.

- Бригада прибыла в вечернее время по вызову к беременной женщине, - рассказали в пресс-службе Усть-Илимского городского суда. - Ее муж был пьян, вел себя агрессивно, полагая, что осмотр проведен некачественно. На замечания медицинских работников не реагировал и решил запугать фельдшера.

Мужчина схватил два ножа, близко подошел к медику, направил лезвия в ее сторону и сказал, что зарежет. Фельдшер не на шутку испугалась.

Позже, в зале суда, сибиряк пытался оправдаться, что такого умысла не было, но это его не спасло. Поскольку у мужчины впервые проблемы с законом, есть дети и работа, ему дали 1,5 года условно с испытательным сроком в два года. Приговор уже вступил в силу.