Днем 1 ноября в Иркутске воздух прогреется до +9...+10. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Переменная облачность, слабый дождь, мокрый снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура +7...+9. Это прогноз Иркутского гидрометцентра на 1 ноября. Гидрометцентр России прогнозирует сегодня в областном центре +11. Похолодание, напомним, ожидается, в среду, третьего ноября. Если только арктический циклон не начнет перемещаться быстрее.

-Переменная облачность, небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, в Киренском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Катангском районах небольшой, местами умеренный мокрый снег и снег, в северо-восточных районах преимущественно без осадков, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура +4,+9°, местами -1...-6, - уточняет гидрометцентр.

На севере Иркутской области уже вполне зима, на реках Ленского бассейна и Бирюсе начинается ледообразование.