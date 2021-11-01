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Происшествия1 ноября 2021 10:02

Братчанин выпрыгнул из окна во время ограбления квартиры, чтобы позвать на помощь

Грабителям суд назначил 7,5 и 11 лет колонии строгого режима
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
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Братчанин выпрыгнул из окна во время ограбления квартиры, чтобы позвать на помощь

Братчанин выпрыгнул из окна во время ограбления квартиры, чтобы позвать на помощь

Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

В Братске перед судом предстали двое жителей Вихоревки в возрасте 24 и 28 лет. Их признали виновными в грабеже, разбое и хищении паспорта. В феврале 2020 года они проникли в чужую квартиру на втором этаже через балкон, где находилась семейная пара. Ранее судимые мужчины избили потерпевших и требовали отдать им деньги и банковские карты, но братчанин выпрыгнул из окна, чтобы позвать на помощь. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и регионального Главка МВД.

- После чего злоумышленники скрылись с места преступления, а очевидцы взвали скорую помощь и сотрудников полиции. Аналогичным образом подсудимые проникли в другую квартиру, где применив насилие к квартиранту, похитили у него свыше 5,5 тыс рублей. Ранее в декабре 2019 года один из соучастников в ходе распития спиртных напитков похитил у знакомого сотовый телефон и его паспорт, - рассказали в ведомствах.

Суд назначил мужчинам наказание в виде 7 лет 6 месяцев и 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Расследование уголовного дела проводилось следователем СО № 5 СУ МУ МВД России «Братское».

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