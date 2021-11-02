Первый случай заболевания гриппом в 2021 году выявлен в Иркутской области

Первый случай заболевания гриппом выявлен в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Диагноз грипп лабораторно подтвердился у одного ребенка в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В прошлом сезоне 2020-2021 ожидаемой эпидемии гриппа в Иркутской области не было, медики не сообщали даже о единичных случаях заражения им. Связано по их мнению это было с тем, что люди стали носить средства индивидуальной защиты и пользоваться антисептиками. Согласно наблюдениям специалистов, ранее грипп выявляли в регионе с октября, пик заболеваемости был январе-марте. Пока случаи заражения вирусами гриппозной этимологии еще не стали массовыми, специалисты рекомендуют привиться.

- В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа, - рассказали в Роспотребнадзоре. - На сегодняшний день привито более 566 тысяч человек. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп» (трехвалентная) и Ультрикс Квадри (четырехвалентная).

Стоит отметить, что Минздрав России недавно сообщил, что разрешена одновременная вакцинация от гриппа и от коронавируса. Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту жительства или в прививочном пункте в Сибэкспоцентре – с 8.00 до 20.00.

К слову, за минувшую неделю увеличилось также число заболевших ОРВИ. Всего к медикам обратились за помощью 22 887 человек. В большинстве «простудившихся» - дети до 14 лет, их половина от общего числа подцепивших заразу, но положительный темп прироста заболеваемости отмечен специалистами во всех возрастных группах. Для сравнения неделей ранее диагноз ОРВИ был поставлен 19 486 сибирякам.

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