Грузовик и три автомобиля столкнулись в Шелеховском районе 2 ноября Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Два ДТП с разницей в несколько минут произошло на трассе «Байкал» в Шелеховском районе утром 2 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сначала в 7.30 утра на 24 километре автодороги «Байкал» улетел в кювет минивэн «Митсубиси Делика». 53-летний водитель отделался испугом.

- Спустя несколько минут на том же участке дороги 44-летний водитель грузовика «Хино», не выбрав безопасную дистанцию, допустил столкновение с попутно идущими автомобилями «Лифан» и «Хонда Фрид», - рассказали полицейские.

От удара «Лифан» вытолкнуло на встречку, где в этот момент ехал автомобиль «Форд Фокус». Произошло еще одно столкновение. В итоге во втором ДТП столкнулись четыре автомобиля. К счастью, помощь медиков никому из пассажиров или водителей не потребовалась. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов Приангарья сейчас быть особенно внимательными на дорогах, начался сезон гололедицы.

- Не стоит совершать рискованных маневров, опасных обгонов или перестроений, - напоминают они. - Помните, что на обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается.

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