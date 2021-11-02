19 человек погибли во время навигации на водоемах в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Навигация практически на всех водоемах Иркутской области завершилась 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Спасатели приводят печальную статистику. За время навигации в 2021 году, которая началась 15 мая, в регионе произошло 14 происшествий с участием маломерных судов, в них погибли 19 человек.

- Трагедии происходили преимущественно при эксплуатации резиновых и самодельных лодок, - говорят в пресс-службе Главка. – Часто трагедии с управление плавсредством в нетрезвом состоянии, отсутствие на водителе и пассажирах спасательных жилетов, выход на акваторию в непогоду, а также в отдаленные и труднопроходимые участки водоемов.

Стоит отметить, что за спуск лодки на воду после закрытия навигации, грозят штрафы от 500 до 1000 рублей, но самое опасное, что это может обернуться очередной трагедией, ведь при пониженных температурах вероятно обледенение корпуса и опрокидывание судна. Сотрудники ГИМС проводят патрулирование прибрежных зон.

Напомним, что суда по реке Ангара могут передвигаться до 1 декабря, а по озеру Байкал - до 25 декабря.

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