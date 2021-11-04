Руководство авиакомпании "Заполярье" было на борту разбившегося в Иркутске Ан-12

Руководство авиакомпании "Заполярье" могло быть на борту разбившегося в Иркутске Ан-12.

О том, что на борту Ан-12, который разбился под Иркутском 3 ноября, кроме семи членов экипажа, могли находиться еще двое человек, уже сообщалось накануне. Позднее появилась информация, что эти двое - сопровождающие от компании "Заполярье". Об этом сообщил в своем аккаунте в инстаграм глава Иркутской области Игорь Кобзев.

"По предварительным данным, в самолете находились двое сопровождающих от компании «Заполярье», - отметил он.

Самолет, возвращающийся из Чукотки, садился на дозаправку в Якутске. До последнего надеялись, что сопровождающие, (сообщается, что это оба руководителя авиакомпании) , сошли с рейса там. Но, по всей вероятности, они направлялись в Братск.

" С 15 сентября наша компания начинает новую цепочку доставки грузов в отдаленные районы Чукотского автономного округа. Из Москвы и других городов груз будет доставляться 20-тонными траками "Мерседес" в Братск. Время в пути 7 суток. Из аэропорта Братска на самолетах Ан-12 груз отправится в удаленные аэропорты, такие как Кепервеем, Певек, Анадырь", - такое сообщение есть на сайте магаданской авиакомпании.

Список погибших, увы, пополнился еще двумя именами. Это руководитель авиакомпании "Заполярье" Юрий Володин и его первый зам Олег Вишнев.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно" упал в Иркутске 3 ноября. Он возвращался из Кепервеема ( небольшой аэропорт на Чукотке), доставив на место продукты и товары. В результате крушения погибли все члены экипажа — граждане России, Белоруссии и Украины. Позже специалисты нашли на месте крушения черный ящик. По предварительной информации, причиной крушения Ан-12 в Иркутске стало обледение из-за метели в Иркутске. Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности эксплуатации судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.