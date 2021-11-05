Охотник погиб в зимовье в Усть-Илимском районе, его товарищ найден парализованным Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В полицию обратился житель Иркутской области, рассказавший, что нашел своего отца мертвым в зимовье в лесу Усть-Илимского района. В этом же домике лежал парализованным приятель погибшего. Оба они отправились туда на охоту. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- Мужчины ушли в лес несколько дней назад, а 3 ноября, сын одного из них забеспокоился и отправился на их поиски, - рассказали в полиции. – Сам он добрался до зимовья, которое находится в 5-7 километрах от трассы. Увидел мертвым отца, второй мужчина был парализован, вернулся к трассе, так как связи в зимовье нет, вызвал полицию.

Участковый зафиксировал смерть одного из охотников, вызвал спасателей, которые вынесли погибшего и парализованного из леса. Предположительно у второго случился инсульт, сейчас он находится в больнице. Причину смерти охотника выяснит судебно-медицинская экспертиза.

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