Еще 538 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В регионе продолжается четвертая волна коронавируса, о выходе на плато речи пока не идет, так как количество выявляемых за сутки случаев заражения продолжает расти, достигая при этом максимума с начала пандемии – сегодня это 528 заболевших за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией Иркутской области.

- В ковидных госпиталях сегодня, 5 ноября, лечат 5095 человек, - говорят специалисты. – За сутки число пациентов увеличилось на 91. Всего с начала пандемии в Приангарье было подтверждено 124 764 случая заражения COVID-19.

Радует, что справиться с инфекцией смогли уже 107 568 сибиряков, за сутки отрицательные результаты тестов получили 93 боровшихся с коронавирусом. Увы, выздороветь смогли не все, за сутки скончались от COVID-19 26 человек, еще двое с таким же диагнозом умерли от иных болезней. Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Иркутской области скончались уже 6124 подцепивших заразу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08