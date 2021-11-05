Мошенники под видом проституток обманули мужчин на 430 тысяч рублей в Иркутской области

430 тысяч рублей похитили мошенники у иркутян под видом проституток Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

430 тысяч рублей – именно такую сумму похитили мошенники под видом проституток у жителей Иркутской области с начала года. Обманутыми оказались 12 мужчин из Иркутска, Слюдянки, Байкальска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Последним обманутым оказался повар одной из пиццерий. За свидание с девушкой он заплатил «предоплату» и «страховку» в общей сложности в 20 тысяч рублей.

- Мужчина увидел объявление в Интернете, в котором предлагалось свидание с почасовой оплатой, - говорят в полиции. – После того, как он деньги были отправлены тремя переводами, номер перестал отвечать. Сыщики установили, что аферистка разговаривала с ним по номеру телефона, зарегистрированному в Пензенской области.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В МВД региона рассказали, что с начала года под видом «свиданий» мошенники выманили у сибиряков уже 430 000 рублей. Больше всех аферистам перевел москвич, приехавший в Слюдянку в феврале этого года. Ему не жалко было отдать «жрице любви» 230 000 рублей.

- В большинстве фактов мужчины переводили злоумышленницам от 5 до 45 тысяч рублей. – уточняют полицейские.

В ведомстве просят быть бдительными при любых просьбах перевести задаток за какие-либо услуги или при покупке товаров по объявлениям.

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