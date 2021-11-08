Девять человек погибли в ДТП в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за неделю с 1 по 7 ноября произошло 47 ДТП, в этих дорожно-транспортных происшествиях погибли девять человек. Сообщает Управление ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Пострадали в авариях еще 55 человек, - говорят полицейские. – Они получили травмы различной степени тяжести.

Как отмечают в ГИБДД, в трех случаях водители, попавшие в ДТП, были пьяны. Среди самых популярных причин аварий за минувшие семь дней – неправильно выбранная скорость, несоблюдение дистанции, выезд на встречную полосу. Кстати, в Иркутске и Иркутском районе, по данным ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», за неделю произошло 7 ДТП, пострадали 11 человек, в их числе 9 детей.

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