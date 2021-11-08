Серию квартирных краж совершил вор-рецидивист в Иркутской области

Киренский районный суд осудил местного жителя, приговорив его к четырем годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Киренского районного суда.

По материалам уголовного дела, в январе этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, житель Киренска совершил несколько краж. Так, мужчина, взломав калитку и замок входной двери, вынес из одной из квартир в поселке телевизор и углошлифовальную машинку. Общий ущерб от кражи составил более 19 тысяч рублей.

А уже по другому адресу злоумышленник украл телефон стоимостью в 18 тысяч рублей и прихватил заодно 5400 рублей наличкой. С места преступления вору удалось скрыться. В тот же день ранее судимый мужчина обнаружил, что к телефону подключен мобильный банк. Тогда он перевел максимально допустимую сумму в 8 тысяч рублей на счет подруги своего знакомого, затем обналичил деньги через кассу одного из магазинов.

- Обвиняемый признал свою вину, однако отказался давать показания. Приговор был вынесен на основании показаний подсудимого в ходе предварительного следствия и данных потерпевших, - добавили в пресс-службе суда.