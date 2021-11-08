Эксперт разъяснил, имеют ли право ТРЦ Иркутска проверять QR-коды и паспорта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кто должен проверять QR-коды в Иркутске и регионе, может ли требовать паспорт сотрудник торгово-развлекательного центра? Учитывая, что с 8 ноября сертификаты о вакцинации или о том, что человек недавно, переболел будут нужны в большинстве общественных мест, вопрос не праздный. Ответила на него во время прямого эфира Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова.

- С 8 ноября в Иркутской области при посещении кафе и ресторанов, музеев, кинотеатров, театров, зоопарков и иных развлекательных организаций, магазинов, специализирующихся на торговле непродовольственными товарами, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов и саун обязаны иметь при себе копию паспорта, а также один из документов: сертификат о вакцинации против COVID-19 или о том, что человек переболел менее 6 месяцев назад, подтверждаемый QR-кодом, либо справку, выданную медицинской организацией, о перенесенном не более полугода назад коронавирусе, - отметила она. - Если есть противопоказания, тоже нужен документ. Как вариант - отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полученный не позднее чем за 72 часа. Не касается это подростков и тех, кто идет на вакцинацию.

Хотя, напомним, что подросткам, отдельным решением, запрещено посещать ТРЦ без родителей до 14 ноября.

А кто будет проверять документы?

- С 8 ноября все заведения, где введены QR-коды, обязаны проверять их наличие у посетителей, - рассказывает Ольга Степанова. - Вообще они были введены в регионе раньше, но ответственность за вход без сертификатов введена именно с этого дня. До того момента, как посетитель прошел внутрь, должно быть известно, что у него есть и действительный код, и копия паспорта. Важно помнить, что ответственность эта касается и самих иркутян. Полицейские проводят регулярные проверки, и если окажется, что нужных документов нет, жителей региона ( как, впрочем, и его гостей) ждет штраф.

Конкретные суммы, которые, по решению суда придется выплатить при проверке QR-кода, известно. Для жителей региона - от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10-50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 50 тысяч рублей, для фирм - от 100 до 300 тысяч рублей.