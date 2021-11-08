Машинист крана из Братска подарил мошенникам более 3 миллионов рублей

Обманутый машинист. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную удочку аферистов попал 52-летний машинист крана из Братска. Мужчину обманули классическим способом. Ему позвонила женщина и представилась сотрудницей Центрального банка. Она сказала, что кто-то пытается оформить на братчанина крупный кредит. Чтобы это предотвратить, посоветовала сибиряку взять заем на ту же сумму и перевести деньги на, якобы, безопасные ячейки. После того, как доверчивый машинист перевел деньги, собеседница бросила трубку и больше не отвечала.

- Мужчина лишился 3 миллиона 800 тысяч рублей и оказался в больших долгах, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские еще раз призывают жителей Приангарья быть бдительными. Если вам звонят из банка, всегда проверяйте информацию и перезванивайте по официальным телефонным номерам, размещенным на сайтах или банковской карте.