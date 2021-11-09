Больше 1,5 миллионов жителей Иркутской области уже приняли участие во Всероссийской переписи населения

80% жителей Иркутской области прошли Всероссийскую перепись при помощи переписчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всероссийская перепись населения в Иркутской области завершится 14 ноября. Уже известны некоторые цифры. Так, прошли перепись в регионе пока чуть больше 1,5 миллиона жителей (это данные на 7 ноября). Большинство из них – 80% - были опрошены переписчиками, в вот активней всего удаленной возможностью заявить о том, то живут в России, воспользовались сибиряки из Мамско-Чуйского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

- Посредством портала Госуслуги в переписи населения приняло участие 14,3% населения Мамско-Чуйского района, - раскали специалисты. - В лидерах онлайн-формата также Саянск (13,9%), Черемхово (13,8%), Тулун (13,1%), Иркутск (13%).

Напомним, что перепись стартовала 15 октября. Если по какой-либо причине вы еще не смогли ее пройти, время есть – до конца этой недели. Сделать это можно даже не выходя из дома – при помощи портала Госуслуги. Или же, если переписчики к этому времени еще не застали вас дома, самое время самим обратиться в переписной пункт.

К слову, Всероссийская перепись проводится раз в 10 лет, в этот раз впервые стала цифровой. И в условиях пандемии коронавируса наиболее безопасный способ пройти перепись – это заполнить анкету на портале Госуслуги.

КОНКРЕТНО

Как принять участие во Всероссийской переписи:

- с помощью портала Госуслуги;

- обратиться в переписной участок;

- дождаться переписчика дома.

НА ЗАМЕТКУ!

Как узнать адреса и телефоны переписных участков:

- на сайтах администраций муниципальных образований региона;

- в Иркутскстате по номерам (3952) 34-29-42, 33-43-24.