Несовершеннолетних жителей Иркутской области будут пускать в ТРЦ только с родителями. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Новые ограничения из-за коронавируса введены в Иркутской области указом губернатора региона. Так, с 8 ноября QR-код необходим для посещения не только торговых центров, но и практически всех заведений для отдыха и развлечений. Это общепит, кино, театры, зоопарки, фитнес-центры, спа-салоны, сауны и бассейны, а также магазины, кроме продуктовых. На входе спросят подтверждение того, что за последние полгода вы вакцинировались против COVID-19, переболели этой инфекцией, или же не раньше, чем три дня назад получили отрицательный ПЦР-тест.

- Исключения касаются посетителей пунктов вакцинации, а также людей младше 18 лет, - рассказала руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова. - При этом несовершеннолетние могут посещать торгово-развлекательные центры только в сопровождении законных представителей.

Какое наказание грозит, если нарушить ограничения? Штраф могут выписать и тем, кто прошел без QR-кода или нужного документа, и тем, кто этого посетителя пропустил. Гражданам придется заплатить государству от 1 до 30 тысяч рублей, должностным лицам - от 10 до 50 тысяч, индивидуальным предпринимателям - от 30 до 50 тысяч, юрлицам - от 100 до 300 тысяч рублей.