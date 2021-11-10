На севере и западе Иркутской области 11 ноября ухудшится погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 ноября утром и днем местами в западных и северных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра 15-17 м/с, мокрый снег и снег. На дорогах области - снежных накат. Об этом предупреждает ГУ МЧС по Иркутской области.

- Рекомендуем автовладельцам учитывать состояние дорожного полотна и условия видимости, - сообщают в ведомстве. - При снежном накате следует быть осторожным и водителям транспортных средств, и пешеходам. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия, соблюдайте дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Конечно, если есть возможность отказаться от поездки - лучше сделать именно так. Если нет такого варианта - тщательно изучите маршрут, узнайте, где находятся АЗС, кемпинги, есть ли поблизости пункты обогрева. Сообщите близким, как надолго едете, когда с вами созваниваться.