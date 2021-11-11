Иркутян ждет самое теплое 11 ноября за 25 лет наблюдений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 11 ноября ожидается с переменной облачность. В течение дня осадков не ожидается. Об этом рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

- В областном центре сегодня дует юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, - говорят синоптики. - Воздуха днем прогреется до +7 +9 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 725 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха повышенная – 77%. Сегодняшнее 11 ноября станет самым теплым за 25 лет. Теплее было только в 1995 году, тогда термометры показывали +10. А вот самым холодным этот день оказался в 1984-ом, тогда приморозило до -33.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 11 ноября будет не такой радужной, как в столице Приангарья. В западных и северных районах ожидается усиление западного, юго-западного ветра 15-20 м/с. Там же выпадет мокрый снег и снег. На остальных территориях без осадков, ветер с порывами до 13 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +4..+9, при облачности -1…-6.

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