Швейную машинку 1908 года подарили музею «Тальцы» в Иркутской области

Швейную машинку 1908 года подарили музею «Тальцы». Фото: аккаунт музея в соцсетях @museum_talci

Швейную машинку 1908 года подарили музею «Тальцы». В семье дарителя этой машинкой пользовались несколько поколений женщин и расстаться с ней решили только из-за переезда в другой город. Об этом рассказали в музее.

- Как нам удалось выяснить, «Зингер» была сделана в Шотландии в 1908 году, - поделились в «Тальцах». - Приобрели ее еще в начале 20 века во Владивостоке, где в то время жила семья с тремя дочерями.

Одна из девушек вышла замуж за моряка и машинка вместе с ними переехала в поселок Лиственничное. Спустя несколько лет главу семьи арестовали по доносу и расстреляли. Для женщины, как «жены врага», которую никуда не брали на работу, шитье стало единственной возможностью выживания.

- В конце концов, всем пришлось перебраться в Иркутск, где машина продолжала служить следующим поколениям, - говорят в музее. - В советское время, в условиях дефицита, умение шить позволяло выглядеть модно.

На ней создавались платья для праздника и на каждый день, новогодние костюмы, кукольные наряды. В музее отметили, что следы активного использования видны на швейной машинке невооруженным глазом, но она в исправности и в скором времени украсит одну из экспозиций музея.

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