Спасатели ищут пропавшего на реке Иркут рыбака в Иркутской области

Так выглядит лед в Осинском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели ведут поиски пропавшего 72-летнего мужчины, который 7 ноября отправился на рыбалку на реку Иркутск в районе села Моты. До сих пор о его судьбе ничего неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Провели обследование реки на аэроглиссере «Пиранья» от устья реки Иркут до Иркутного моста, далее торосы и шуга значительно осложнили поисково-спасательные работы на акватории, - говорят в Главке. - Поиски продолжаются пешими группами вдоль береговой линии.

Сотрудники ГИМС предупреждают, что во время становления льда, выход на замерзающие водоемы опасен. Так, трагедия накануне произошла на Братском водохранилище. В районе села Бильчир в Осинском районе под лед ушел рыбак. Он был на рыбалке со своими приятелями, занимались подледным ловом. Сибиряк подошел близко к кромке льда и провалился. Друзья пытались его спасти, но не смогли. Тело утонувшего достали спасатели. Как отметили в МЧС, в этом году на водоемах региона погибло уже 36 человек, в их числе пятеро детей.

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