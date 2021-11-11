Иркутская область подала заявку на участие в новой федеральной программе по капремонту школ. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Правительство Иркутской области отправило заявку в Минпросвещения РФ на участие в новой федеральной программе «Модернизация школьных систем образования», разработанной по поручению Президента России Владимира Путина. По ней будут выделять деньги из бюджета страны на капремонт и оснащение учебных заведений, в том числе современным оборудованием для антитеррористической защиты. В заявке указаны 37 школ из 22 районов Приангарья.

- Мы провели мониторинг объектов, учли мнения территорий, - отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - На этом работа по оценке состояния объектов образования, которым необходим ремонт, не заканчивается. К решению вопроса по обеспечению комфортных условий обучения школьников будем подходить индивидуально.

Напомним, что по областной государственной программе «Развитие образования» на капитальный ремонт 83 образовательных организаций Иркутской области направлено 859,8 млн рублей из регионального и местных бюджетов. Сейчас в Приангарье приводят в порядок 22 школы.