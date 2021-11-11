Жители Иркутской области взяли на 43% больше кредитов наличными в этом году, чем в прошлом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители Иркутской области с января по октябрь 2021 года набрали 351 тысячу кредитов наличными - это на 43% больше, чем за такой же период прошлого года. Наш регион занимает по этому показателю второе место в стране. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро.

- Наибольший рост - в Татарстане (на 44%), Иркутской области (43%), Московской и Тюменской областях (по 41%), Ростовской области, Башкортостане и Москве (по 40%). Наименьший рост был в Алтайском крае, Нижегородской и Омской областях, Приморском крае (по 30%), - рассказали специалисты.

Если посмотреть в целом по стране, то по числу займов наличными уже побит рекорд 2019 года. Генеральный директор ОКБ Артур Александрович отметил, что желание взять в долг не охлаждает даже повышение ключевой ставки и специальные меры Центробанка.