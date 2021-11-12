Число покупателей в иркутских дискаунтерах «ХлебСоль» с начала 2020 года выросло на 18%

За семь лет ГК «Слата» открыла 277 магазинов «ХлебСоль» в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье. С каждым годом дискаунтеры становится все популярнее: только за время пандемии число покупателей увеличилось на 18%. И это неудивительно, ведь такой формат дает возможность приобретать качественные продукты по низким ценам.

Сравним. В третьем квартале, по данным Иркутскстата, минимальный продуктовый набор в магазинах города стоил 5298,7 рубля, а в «ХлебСоль» - 3938 рублей. Разница в цене составила 27%.

- Высокий товарооборот и объем продаж позволяют добиваться выгодных цен от поставщиков и держать розничные цены ниже рыночных в среднем на 10%, - объяснила операционный директор ТС «ХлебСоль» Татьяна Петроченко. - Мы предлагаем товары в простой упаковке и собственные торговые марки, что позволяет не переплачивать за бренд и упаковку.

Купить здесь можно все самое необходимое. Горожане чаще всего выбирают молочку, мясные продукты, сладости, бакалею и алкоголь.