В Иркутске 12 ноября пойдет мокрый снег Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 12 ноября ожидается облачной. Синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают слабые осадки, вероятен мокрый снег.

- Ветер в областном центре дует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с, - говорят метеорологи. – Днем в городе воздух прогреется до +3…+5.

Кажется, в регион надвигается похолодание. Но даже такие температурные показатели, по данным Яндекса, на 9 градусов выше климатической нормы. Осень в этом году затяжная. Атмосферное давление в Иркутске в норме – 721 миллиметр ртутного столба.

Что касается прогноза по Приангарью, погода в Иркутской области 12 ноября также будет облачной, но с прояснениями, в муниципалитетах нужно ждать мокрый снег и снег. Ветер «гуляет» западной четверти со скоростью 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут 0…+5, если небо закроют облака, будет на порядок холоднее -5…-10.