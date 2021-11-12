МЧС: профилактические отжиги сухой травы продолжаются в Иркутской области

МЧС: отжиги сухой растительности продолжаются в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Профилактические отжиги сухой растительности продолжаются в Приангарье. Сейчас они проводятся в шести территориях – в городах Усолье-Сибирское, Ангарск, Свирск, также в Иркутском, Зиминском и Слюдянском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Профилактические отжиги спланированы и проводятся специалистами при соблюдении всех мер пожарной безопасности, - говорят с региональном МЧС. - Все термические точки отслеживаются. По каждому случаю несанкционированного горения мусора или пала сухой растительности проводятся проверки.

Как отметили специалисты, нарушителей ждут штрафы. Работы по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года проводятся во всех муниципалитетах. На данный момент администрации территорий очистили от мусора и сухой травы 19 622 гектара.

ЦИФРЫ

672 проф.отжига уже выполнено;

18 841 гектар составила их площадь;

405 минерализованных полос организовано в регионе;

1259 километров протяженность этих полос.

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