Полиция нашла таксиста, забравшего сумку клиента с 70 000 рублей, в Бурятии

Деньги и документы возвращены владельцу. Фото: ВСЛУ МВД РФ на транспорте

Полицейские нашли водителя, занимавшегося частным извозом, в автомобиле которого 53-летний житель Бурятии оставил сумку с приличной суммой денег. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного МВД на транспорте.

О своей беде мужчина рассказал полицейским в дежурной части транспортной полиции: ехал с вокзала станции Северобайкальск в привокзальную столовую на такси, потерял сумку, а в ней – 70 500 рублей и все документы.

- Нам удалось найти таксиста, который присвоил имущество потерпевшего, - рассказывают в полиции. – Он признался, что нашел сумку в салоне, по фотографии в паспорте узнал пассажира, которого перевозил в столовую и обратно, но каких-либо действий по возвращению имущества не предпринял.

Водитель сумку с документами закинул под сиденье, а деньги положил в правый карман брюк, хотел потратить на свои нужды. Теперь ему предстоит ответить за это в суде, возбуждено уголовное дело по статье «Кража, с причинением значительного ущерба». Сумка со всем содержимым возвращена владельцу.

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