Перспективы развития лесной отрасли обсудили в правительстве Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Перспективы развития лесной отрасли обсудили в правительстве Иркутской области. Губернатор региона Игорь Кобзев обозначил основные направления, по которым необходимо работать.

Приангарье - один из лидеров в мире по объемам производства лесохимической продукции. Министр лесного комплекса Приангарья Владимир Читоркин отметил, что дальнейшему росту помогут крупные инвестиционные проекты. Четыре из них уже реализованы, еще семь - а это современные деревообрабатывающие заводы - воплотят до конца 2023 года. Всего в области действует 650 подобных предприятий, продукция поставляется в магазины мировых брендов.

Но останавливаться на достигнутом нельзя. Игорь Кобзев отметил, что нужно укреплять деловые связи в отрасли.

- Тот, кто заходит в лесную сферу, должен придерживаться определенных правил, - пояснил глава региона. - Инвестор должен реализовать проект на все 100%, а это заявленное количество рабочих мест, экономическая и налоговая отдача. Второе - участие в тушении лесных пожаров. И третье, самое главное, - выполнение обязательств по восстановлению леса.

Ну а власть, как заявил губернатор, должна повышать эффективность управления в этой сфере. Например, планируется обновить систему охраны леса от пожара: для этого в северных территориях создадут четыре новых авиаотделения для мониторинга и тушения лесных пожаров. Для восстановления леса предлагается создавать тепличные комплексы, чтобы выращивать саженцы. Кроме того, обсуждается, как обеспечить местным жителям право заготавливать древесину для себя.

- Также техника, которая используется при лесозаготовках, «убивает» дороги, - обозначил еще один важный вопрос Игорь Кобзев. - Необходимо, чтобы арендаторы либо выделяли деньги на строительство технических проездов, либо возмещали затраты на ремонт. Жители не должны страдать от того, что дороги разбиты лесовозами.