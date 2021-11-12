В ЗС одобрили законопроекты о стратегии и бюджете Иркутской области.

Законы об областном бюджете на предстоящие три года и об утверждении Стратегии социально-экономического развития Приангарья до 2036 года одобрены депутатами на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС.

Законопроекты рекомендовано принять на предстоящей 17 ноября сессии областного парламента.

Министр финансов региона Наталья Бояринова рассказала и параметрах бюджета. Так, на развитие агропромышленного комплекса в 2022 году будет направлено 2,3 млрд рублей, что соответствует уровню финансирования последних трех лет.

По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» 131 млн рублей предусмотрен на строительство и ремонт домов культуры, 8,5 млн рублей – на закрепление молодых специалистов, 481 млн рублей на ремонт дорог.

Депутаты обратили внимание, что для достижения целей, которые установлены в Стратегии развтития региона, необходимо увеличивать финансирование сельского хозяйства. К примеру, в Стратегии обозначено, что уровень обеспеченности овощами должен вырасти в 1,5 раза, а в оборот должно быть введено 300 тысяч гектаров земли.

Комитет к ноябрьской сессии также готовит депутатский час, который будет посвящен теме бездомных животных.