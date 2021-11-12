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Общество12 ноября 2021 14:47

Газовые баллончики могут запретить продавать жителям Иркутской области до 18 лет

Соответствующий законопроект подготовили в Законодательном Собрании
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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Газовые баллончики могут запретить продавать жителям Иркутской области до 18 лет.

Газовые баллончики могут запретить продавать жителям Иркутской области до 18 лет.

На сессии Законодательного Собрания 17 ноября рассмотрят в первом чтении законопроект, который запрещает продажу газовых баллончиков несовершеннолетним. По мнению автора законодательной инициативы депутата Галины Кудрявцевой в регионе распространяется такая форма токсикомании, как «сниффинг». Подростки вдыхают углеводородные сжиженные газы, которые входят в состав баллончиков. Часто они бытового назначения – для заправки зажигалок, туристских газовых плит и т.д.

- Газ в баллонах можно купить в магазине, он в свободном доступе, - подчеркивает Галина Кудрявцева.

Кстати, в большинстве других регионов уже действуют областные законы, которые ограничивают продажу газовых баллонов молодым людям до 18 лет. Например, в Забайкальском крае, Саратовской области, на Камчатке, в Приморье и других.

Законопроект поддержан правительством области, Уполномоченным по правам человека и детским омбудсменом в регионе, Ассоциацией муниципальных образований. Если он будет принят в первом чтении, работа над ним продолжатся в рамках второго.