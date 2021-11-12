Александр Ведерников: обучать будущих педагогов необходимо с учетом цифровизации.

Депутаты Законодательного Собрания посетили иркутский региональный колледж педагогического образования. Экскурсию коллегам провела Галина Кудрявцева, директор учебного заведения. По ее словам, в колледже по 12 направлениям обучается три тысячи студентов, а также проводятся курсы повышения квалификации, переподготовки. Кроме того, здесь работает центр обучения для людей старше 50 лет, который был открыт в марте этого года по федеральному проекту «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

В этом году средний балл для поступления в иркутский педколледж составил 4,4, а на самую популярную специальность учителя начальных классов – 4,8. Престиж профессии растет.

- Важно обучать студентов с использованием самых современных цифровых технологий, - подчеркнул спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников. - Педагоги должны обучать детей, а не наоборот.

Одна из самых больших проблем педколледжа – не хватает помещений, нужен ремонт здания.