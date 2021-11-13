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Общество13 ноября 2021 6:32

Днем 13 ноября в Иркутске ожидается плюсовая температура

Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Днем 13 ноября в Иркутске ожидается плюсовая температура.

Днем 13 ноября в Иркутске ожидается плюсовая температура.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Переменная облачность, временами слабый мокрый снег, ветер переменный до 5 м/с, температура +1..+3". Это прогноз иркутского гидрометцентра на сегодня, 13 ноября. Погода и впрямь не особо радует. Пасмурно.

Впрочем, всегда есть с чем сравнить. На севере региона уже установилась суровая зима с самыми настоящими зимними морозами, которые до юга Иркутской области и областного центра доберутся еще не скоро.

- На севере Катангского района температура -19...-24, - уточняет гидрометцентр.

Снег и мокрый снег в субботу, 13 ноября, пройдет не только на юге региона, но и на всем северо-западе региона, а также в Чуне. Причем по области при облачной погоде температура понизится до -12.

Впрочем, вполне комфортная осенняя погодка в Иркутск должна еще вернуться, хотя и ненадолго.